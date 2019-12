Trecho da avenida Doutor Cesário Bastos ficará interditado até 11 de dezembro

Do Dgabc.com.br



05/12/2019 | 15:25



A avenida Doutor Cesário Bastos, em Santo André, foi interditada nesta quinta-feira (5) entre a Praça Kennedy e a rua Adolfo Bastos. A via ficará fechada neste trecho até o dia 11 de dezembro, por conta da realização de obras. Neste período, os ônibus que passam pelo local serão desviados para a avenida Lino Jardim e rua Henrique Porchat, para acessar a rua Adolfo Bastos.



As obras na avenida Doutor Cesário Bastos, localizada na Vila Bastos, são para reconstruir e elevar um sarjetão (também conhecido como valeta), que são peças de concreto instaladas nos cruzamentos das vias para direcionar as águas da chuva. O objetivo é melhorar a fluidez dos veículos e preparar a via para posterior recapeamento asfáltico.



O sarjetão que será reconstruído fica no cruzamento da avenida Doutor Cesário Bastos com as ruas Adolfo Bastos e Luis Delfino. As obras dão sequência a intervenções que a Prefeitura está realizando na região desde a última terça-feira (3), quando foi realizada a troca e reforço no solo da avenida Doutor Cesário Bastos, entre a rua Antonio Bastos e Praça Kennedy.