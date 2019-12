Liverpool divulga inscritos no Mundial e leva força máxima ao Catar

05/12/2019 | 10:24



O Liverpool anunciou nesta quinta-feira a lista de 23 jogadores inscritos para a disputa do Mundial de Clubes e confirmou que levará força máxima ao torneio no Catar, mesmo com o calendário apertado em dezembro. As exceções são o zagueiro camaronês Joel Matip e o volante brasileiro Fabinho, ambos lesionados, no joelho e no tornozelo, respectivamente.

A relação, assim, conta com todas as estrelas do Liverpool, como o poderoso trio de ataque composto por Salah, Roberto Firmino e Mané, além do brasileiro Alisson, eleito nesta semana o melhor goleiro do mundo na votação promovida pela revista France Football. Ao mesmo tempo, a lista é completada por jovens atletas, como o meia-atacante Harvey Elliott, de apenas 16 anos.

Porém, a dúvida sobre a logística do Liverpool para viajar ao Catar permanece, pois o time jogará em 17 de dezembro, pelas semifinais a Copa da Liga Inglesa, diante do Aston Villa, apenas um dia antes da sua estreia no Mundial. O que se sabe é que a equipe será comandada por Neil Critchley, treinador do sub-23 do clube, nesse compromisso.

A lista de inscritos no Mundial pode ser alterada até 24 horas antes da estreia no Mundial por causa de lesão. E o primeiro compromisso do Liverpool em Doha será no dia 18, sendo que o adversário será Monterrey (México), Al-Sadd (Catar) ou Hienghène Sport (Nova Caledônia). A decisão será disputada em 21 de dezembro, mesma data da disputa do terceiro lugar.

Confira a lista de inscritos do Liverpool para a disputa do Mundial de Clubes:

Goleiros: Alisson, Adrán e Lonergan;

Defensores: Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Joe Gomez, Robertson e Williams;

Meio-campistas: Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Jones e Elliott;

Atacantes: Firmino, Mané, Salah, Brewster e Origi.