Sabalenka supera amiga Paula Badosa e vai às oitavas em Roland Garros; Rybakina também avança

Mesmo sofrendo com as constantes chuvas, a primeira semana de Roland Garros vai cumprindo o cronograma e com as favoritas confirmando força. Neste sábado, em duelos na Philippe-Chatrier, a quadra principal e coberta do Grand Slam de Paris, duas fortes candidatas ao título mostraram força para avançar às oitavas de final: Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.

Segunda favorita em Roland Garros e disposta a desencantar após vices em Madri e Roma, ambos perdendo para Iga Swiatek, número 1 do mundo, Sabalenka teve pela frente a amiga espanhola Paula Badosa, contra a qual fez um treino de luxo e avançou com 7/5 e 6/1.

No primeiro set, mais equilibrado, a tenista de Belarus até sofreu um pouco mais, fechando por 7/5. Na segunda parcial, já impondo todo seu ritmo e talento, com golpes sempre potentes, foi logo abrindo 4 a 0. A espanhola desencantou na parcial somente no quinto game. A vitória da segunda do mundo veio com 6/1.

Quarta favorita, Rybakina fez um confronto de cabeças de chave com a belga Elise Mertens (25ª) e não tomou conhecimento da oponente, ganhando com rápidos e fáceis 6/4 e 6/2 para se garantir entre as 16 melhores em Roland Garros.

Foi a terceira vitória seguida da tenista do Casaquistão sem perder sets. Por causa das instabilidades climáticas, as tenistas já devem voltar à quadra neste domingo, a depender do desenrolar dos jogos do dia.

Ao certo para o domingo já temos os confrontos entre a atual campeão Iga Swiatek, líder do ranking, contra a russa Anastasia Potapova, enquanto a americana Coco Gauff tenta frear o embalo da italiana Elisabetta Cocciaretto, algoz de Bia Haddad na estreia. Destaque, ainda, para Marketa Vondrousova. A chega (5ª) encara Olga Danilovic, da Sérvia.