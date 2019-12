Inauguração de vila de Natal no Pq.Celso Daniel reúne 6.000 visitantes

Tauana Marin

02/12/2019 | 07:00



Cerca de 6.000 pessoas estiveram no Parque Prefeito Celso Daniel, em Santo André, para a inauguração da Vila de Natal e de árvore de luzes com 20 metros de altura no espelho d’água ontem. A decoração, que conta com neve artificial e ficará disponível para visitação até o dia 26, recebeu investimento de R$ 80 mil – contou com mão de obra municipal e materiais reutilizados.

Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra explica que é o segundo ano que o parque abriga casa do Papai Noel. Todos os componentes do local são fruto de confecções dos cursos de artesanato e costura do Fundo Social.

“O Natal na nossa cidade foi evoluindo durante a gestão. No primeiro ano, tivemos comemoração pequena porque as contas não estavam em ordem. Como este ano foi maravilhoso para a nossa gestão, o Natal não poderia ser diferente”, diz o prefeito Paulo Serra (PSDB). O chefe do Executivo destaca ainda que “este ano foi muito positivo, principalmente, a partir de julho, quando houve a redução de 80% do estoque da dívida que a cidade tinha”. “Estamos conseguindo investir melhor em obras, na saúde, em creches, como a muito tempo não se via”, finaliza.

Outra atração lançada ontem foi a carreta do Papai Noel, parceria com a CVC, que tem sede na cidade. O veículo vai percorrer todos os bairros – conta com cenário natalino, atrações e a presença do Bom Velhinho – até dia 23. “A ideia é levar o Natal até aqueles que não conseguem vir até o parque”, explica a primeira-dama.

A doméstica Carolina dos Santos Barbosa, 31 anos, estava acompanhada dos três filhos e teve a “grata surpresa” de estar no parque durante a inauguração. “Trouxe eles para brincar. Para as crianças isso aqui é mágico.”

A programação de Natal da cidade está disponível no site www2.santoandre.sp.gov.br.