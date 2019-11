Contagem segue, mas Lacalle Pou tem vantagem definitiva e é eleito no Uruguai

28/11/2019 | 13:43



O candidato opositor Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, atingiu nesta quinta-feira uma vantagem definitiva na apuração contra o governista Daniel Martínez no segundo turno, na segunda apuração realizada pelo Tribunal Eleitoral do Uruguai.

A corte ainda não proclamou o presidente, já que é preciso apurar 25% dos circuitos eleitorais, mas vários dirigentes da coalizão governista de esquerda Frente Ampla admitiram a derrota de seu candidato. "Saúdo e felicito o novo presidente da República", publicou no Twitter Gonzalo Reboledo, dirigente da Frente Ampla.

Martínez ainda não admitiu a derrota. Estima-se que na sexta-feira ou no sábado o tribunal eleitoral termine a contagem definitiva e Lacalle Pou seja proclamado oficialmente presidente eleito. Fonte: Associated Press.