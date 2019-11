Martínez reconhece vitória de Lacalle Pou em eleição e anuncia reunião amanhã

28/11/2019 | 13:53



O candidato da governista Frente Ampla à presidência do Uruguai, Daniel Martínez, reconheceu a vitória da oposição com Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, na disputa presencial no país, e afirmou que se reunirá amanhã com o eleito.

"A evolução do escrutínio dos votos observados não altera a tendência, por isso cumprimentamos o presidente eleito Luis Lacalle Pou, com quem irei realizar uma reunião amanhã", escreveu Martínez no Twitter. Ele acrescentou que "seguiremos defendendo a democracia com mais força do que nunca".

A contagem dos votos no Uruguai, onde as eleições ocorreram no último domingo, continua, mas Lacalle Pou atingiu uma vantagem definitiva.