Após ser alvo de ataques ofensivos, Cacau Protásio se manifesta: - Ouvir tudo isso é muito triste

Cacau Protásio gravou, no último domingo, dia 24, cenas de seu novo filme, Juntos e Enrolados, em um Quartel-General do Corpo de Bombeiros no centro do Rio de Janeiro, e as filmagens deram o que falar. Nas imagens, a atriz aparece usando uma farda e dançando com alguns bailarinos, o que incomodou alguns dos funcionários do local. De acordo com o colunista Leo Dias, em um grupo de WhatsApp alguns integrantes da corporação criticaram as gravações, usando insultos e termos preconceituosos contra Cacau e toda a equipe.

Em seu Instagram, a atriz, que havia publicado fotos das gravações e agradecido pelo acolhimento que recebeu da instituição durante as filmagens, publicou uma série de vídeos se manifestando em relação ao ocorrido. Cacau explicou que a cena de dança era na verdade um sonho de um dos personagens, e que em momento algum tentou manchar a imagem do corpo de bombeiros - em um dos comentários, um dos integrantes do quartel se refere às imagens como vergonhosas.

- Domingo fui filmar no Batalhão de Bombeiros no centro da cidade. Fui muito bem recebida, bem assessorada, sendo que tem um bombeiro que fez um vídeo de uma cena solta e espalhou por aí. Em momento algum ele desceu pra saber o que estava acontecendo. E a cena que ele postou é um pedaço da cena do sonho do meu superior. Eu faço filme, conto história, aquilo ali é uma ficção, não é realidade. E ele espalhou o vídeo com um áudio me xingando de negra, gorda, filha da p**a, aquela cambada de v***o. Racismo é preconceito, caso vocês não saibam. E isso é muito triste, não sei porque tanto ódio.

Ela continuou, emocionada:

Sou negra, gorda, brasileira, atriz, conto história, ficção. Eu não mereço ser agredida, assim com nenhuma pessoa. Respeito a opinião de alguns bombeiros de não achar certo, mas vai ver a história antes de agredir. Isso é crime, você ser preconceituoso. Racismo é crime, você pode não gostar mas tem que respeitar. E pra quê esse ódio? Eu não entendo.

Cacau continuou, dizendo que em nenhum momento as pessoas do Batalhão de Bombeiros perguntaram a equipe qual era o contexto da cena, e disse respeitar muito a profissão. Ela ainda continuou:

- Ouvir tudo isso de um ser humano é muito triste. E como uma pessoa que veste uma farda tão linda tem essa postura? Como posso dizer que ele salva vidas, faz o amor, e tem essa postura, fala tanta coisa horrorosa, feia, ofendendo. Eu respeito e eles têm o direito de gostar ou não gostar, mas porque não vão perguntar primeiro?

A atriz finalizou, dizendo:

- A gente não fez nada absurdo. Mas eu respeito a opinião de cada um. Não sei o que eles passam, só admiro, mas peço que a gente tenha mais compaixão um com o outro.

Nos comentários, várias celebridades elogiaram a postura da atriz e disseram apoiá-la no desabafo. Preta Gil escreveu:

Cacau, amada, estou com o coração doente em te ver assim! Queria mesmo era te abraçar! Não dá pra pedir que você seja forte porque sei como dói, mas saiba mesmo que você não está só, todos nós que te amamos estamos com você!

Já Carol Castro prestou solidariedade à amiga, e disse que ela deveria denunciar as pessoas envolvidas:

Você é maravilhosa, Cacau! Não dê ouvidos nunca aos maldosos de plantão... A sociedade está doente... Claro que tem que denunciar, mas não leve a sério por favor! Te amo, viu? Luz e abraços pra ti.