S.Bernardo prevê concluir Corredor Alvarenga até julho de 2020

Daniel Tossato



26/11/2019 | 06:03



A Prefeitura de São Bernardo pretende iniciar as obras que irão finalizar o Corredor Alvarenga em janeiro de 2020, com estimativa de conclusão até julho. A gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) abriu na semana passada licitação internacional para contratação de empresa que concluirá o modal viário, com expectativa de conhecer no dia 10 de dezembro a vencedora do processo.

A empresa contratada terá que finalizar trecho de 800 metros de corredor, além de construir a estação de conexão Alvarenga, que ficará localizada na Rodovia dos Imigrantes. O valor de referência para a obra é de R$ 26,9 milhões (preço base, que pode ser menor).

O novo trecho deverá somar às outras duas partes do corredor viário, sendo que a primeira parte já foi entregue pela administração em 2017. No dia 14 de novembro, a Prefeitura inaugurou o segundo trecho do corredor exclusivo para ônibus, que vai da altura do número 3.517 da Estrada dos Alvarenga até a Rua São Jorge, no Jardim Thelma.

O trecho inaugurado vem acompanhado de 900 metros de ciclovia e se soma ao projeto de interligação dos meios de transporte e de criação de alternativas ao transporte individual. A gestão estima três quilômetros de ciclovia ao todo.

As obras já entregues totalizam 2,8 quilômetros de corredores de ônibus, que beneficiarão, especialmente, os moradores do Parque dos Químicos, Orquídeas, Los Angeles, Imigrantes e Detroit, áreas mais afastadas da região central da cidade.

Todas as intervenções no local estão orçadas em R$ 67 milhões – com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Além do corredor e da ciclovia, o pacote prevê a duplicação da Estrada dos Alvarenga. Morando acredita que toda as obras deverão ser entregues em julho de 2020.

Uma das vantagens do corredor exclusivo é que ele também será utilizado por ônibus intermunicipais. O acordo foi costurado entre a administração municipal e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos).

As obras tiveram início em 2015, no segundo mandato do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), mas, devido problemas com desapropriações de alguns imóveis, a intervenção ficou paralisada. Os trabalhos foram retomados somente em 2017, no início da atual gestão.

Todo o percurso irá ligar a Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção, até as proximidades da Rodovia dos Imigrantes. A expectativa é a de que o novo viário beneficie aproximadamente 60 mil usuários diariamente.