25/11/2019 | 08:04



Atração desta segunda, 25, a partir das 21h30, no Universal TV, será um crossover especial entre as séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. O especial Infecção terá duas horas e meia de investigação, ação e, melhor, sem intervalos comerciais.

Serão três episódios, nos quais as equipes da Brigada 51, do hospital Gaffney Chicago Medical Center e do Distrito Policial terão de lidar com um vírus mortal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.