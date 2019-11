Deputada do PSL pega carona em carreta

Raphael Rocha



23/11/2019 | 06:47



Nesta semana, a Secretaria do Estado da Saúde levou para Mauá a carreta da mamografia, programa estadual que busca reduzir filas de espera pelo exame. Terça-feira foi o primeiro dia de atendimentos e a deputada estadual Carla Morando (PSDB) acompanhou as atividades. Ela pediu que o projeto fosse para Mauá, em ofício encaminhado ao secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann. Mas chamou atenção porque, na parte da tarde, outra deputada estadual, Letícia Aguiar, do PSL, foi para frente da carreta tentar capitalizar politicamente com a medida. Inclusive, gravou vídeo com o prefeito Atila Jacomussi (PSB) e com a primeira-dama mauaense, Andreia Rolim Rios. Andreia, aliás, parabenizou Letícia por viabilizar a carreta, a despeito de o pedido ter sido feito por Carla.

Pleito

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) comentou que ligou para o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), para avisar sobre a chegada da carreta da mamografia na cidade. Ou seja, o socialista estava ciente de seu pedido. “Trazer a carreta para o Grande ABC sempre foi uma das minhas prioridades. Ao todo, Mauá possui 2.000 pessoas na fila de espera. Conversei com uma mulher que aguardava desde 2011 pelo procedimento. Precisamos investir em ações que priorizem o atendimento de saúde”, discorreu a tucana.

Workshop

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC promove na segunda-feira, a partir das 8h30, workshop sobre a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). A atividade será realizada em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Segundo a entidade, objetivo da iniciativa é refletir sobre a importância da gestão fiscal responsável. O evento acontece na sede do Consórcio (Avenida Ramiro Colleoni, 5, Centro de Santo André).

Ouvidoria da saúde

A ouvidoria municipal da saúde de São Caetano, comandada por Natércia Romaldini Faria, chegou a dois meses de atividades nas redes sociais e já comemora o expressivo número de 5.000 seguidores, que foram festejados pela equipe da ouvidoria municipal. A iniciativa tem como meta colher críticas e sugestões de munícipes sobre o sistema público.

Agenda

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esteve ontem no Palácio dos Bandeirantes, onde foi recebido pelo secretário paulista dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy. O tucano foi conversar sobre a possibilidade de o Estado auxiliar nas intervenções ao redor da Estação Utinga da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na proximidade do Núcleo dos Ciganos. Há algumas semanas, Paulo Serra esteve na comunidade e colheu as demandas do local. A população pede melhoria na iluminação e formalização dos comerciantes perto da estação. Baldy se comprometeu a auxiliar a administração municipal.