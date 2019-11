Após sofrer críticas por post sobre Gugu Liberato, Ticiane Pinheiro volta atrás e bloqueia comentários dos internautas

22/11/2019 | 16:11



Ticiane Pinheiro se tornou alvo de críticas na última quinta-feira, dia 21, após fazer um post sobre Gugu Liberato, que está hospitalizado após sofrer um acidente em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Ao postar uma foto com o apresentador, a mãe de Rafaella e Manuella deu a entender que ele havia morrido - antes mesmo de haver algum pronunciamento oficial.

Descanse em paz, meu amigo, chegou a escrever Ticiane.

A postagem recebeu diversas críticas e teve até famoso comentando, como foi o caso de Xuxa Meneghel, que disse:

Não foi confirmado. Vamos rezar e pensar positivo. Milagres acontecem.

Um pouco depois, Ticiane alterou a legenda e bloqueou os comentários.

Todo meu coração e minhas orações para o meu amigo Gugu Liberato e seus familiares, reescreveu.

Gugu sofreu uma queda em sua casa e, atualmente, encontra-se internado em observação. Em comunicado oficial, a assessoria de imprensa informou o seguinte:

Na quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando ontem por volta das 19h30 para conversar pessoalmente com a equipe médica.

E continua:

De acordo com os procedimentos do hospital, hoje, sexta-feira (22), um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio. Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos.