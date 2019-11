Onyx e Tarcísio divulgam em roadshow na Europa projetos para concessão no Brasil

22/11/2019 | 08:26



Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, viajam este mês a países da Europa para divulgar projetos do Brasil para concessão à iniciativa privada. Segundo o Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 22, Lorenzoni irá, no período de 25 a 30 de novembro, a Londres (Inglaterra), Milão (Itália) e Moscou (Rússia) "para participar do roadshow de divulgação da carteira de projetos do Programa de Parcerias de Investimento".

Já o ministro Tarcísio viaja de 24 a 30 de novembro para Londres e Berlim (Alemanha) para roadshow de divulgação da carteira de projetos para concessão do Ministério da Infraestrutura.

Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, viaja neste fim de semana para os Estados Unidos, informa o DOU desta sexta. O período da viagem do ministro será de 23 a 27 de novembro. De acordo com o despacho, Guedes vai a Washington D.C. para participar do 10th Meeting of the U.S. - Brazil CEO Forum e de encontros com autoridades do setor privado daquele país.