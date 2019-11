Natal desvirtuado

Do Diário do Grande ABC



21/11/2019 | 11:21



Depois de alguma apatia após ser instaurada na Câmara de São Caetano, ainda em 13 de agosto, a CPI que se propõe a investigar eventuais irregularidades no uso de dinheiro público para a realização do Natal Iluminado em 2016 parece finalmente estar engrenando. Após divulgar que pretende convocar até o fim do ano, para esclarecimentos, os dois principais personagens da história – os então presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), Walter Estevam Júnior, e o prefeito Paulo Pinheiro (DEM) –, o presidente Tite Campanella (Cidadania) anuncia a primeira oitiva para a terça-feira, dia 26.

A sessão da CPI é importante para desvendar algo intrigante: por que a empresa Amigas de Noel abriu mão de promover a campanha natalina embora tenha apresentado a melhor proposta no certame. Nota importante a ser considerada: por ser de São Caetano, e conhecer as particulares da cidade em que atuaria, seria de se esperar que a firma oferecesse orçamento mais compatível com a realidade do serviço a ser executado. Todavia, após a desistência, o processo foi entregue à VBX Light Indústria, um obscuro CNPJ de Petrópolis, município do Estado do Rio de Janeiro.

É preciso investigar a fundo as razões do porquê empresa local, virtual vencedora da licitação, simplesmente abdicou de contrato de mais de meio milhão de reais. Trata-se de mais um mistério dos tantos que permeiam o negócio fechado entre Prefeitura de São Caetano e a associação comercial da cidade, então comandada por declarado pré-candidato a prefeito na eleição do ano que vem.

Já se sabe, graças ao jornalismo investigativo praticado por este Diário, que a prestação de contas do Natal Iluminado foi um festival de atrocidades fiscais – gastou-se parte do dinheiro público em refeições regadas a bebida alcoólica, por exemplo. Ouvir os responsáveis pela empresa Amigas de Noel certamente dará subsídios importantes para os vereadores começarem a desfiar o emaranhado em que se transformou a campanha natalina de três anos atrás em São Caetano.