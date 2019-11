'Game of Thrones': Emilia Clarke revela pressão para fazer cenas de nudez

19/11/2019 | 14:10



Emilia Clarke disse, em entrevista ao podcast Armchair Expert nesta segunda-feira, 18, que foi pressionada a realizar cenas de nudez em Game Of Thrones para não "decepcionar" os fãs da série.

A intérprete de Daenerys Targaryen recorda que ficar nua fazia parte do acordo e tinha plena consciência de que era algo da profissão de artista. "Eu tinha acabado de sair da escola de teatro e levei isso como qualquer outro trabalho. Se está no roteiro, eu pensei, obviamente é algo necessário para a trama", afirmou.

No entanto, a prática não foi tão natural quanto ela imaginava. "Eu tive brigas no set em que eu dizia: 'Não, o lençol vai me cobrir até o pescoço'. Aí eles retrucavam: 'Você não quer decepcionar os fãs de GoT, quer?'. Eu respondia: 'Vão se f****'", recorda.

Como aquela era a primeira vez em que Emilia atuava em um set de grandes proporções, com 24 anos, a atriz conta que não tinha experiência suficiente para brigar por seus direitos e, o que era para ser espontâneo, se tornou incômodo - sobretudo na primeira temporada. "Nunca antes eu tinha ficado nua na frente daquela multidão de pessoas equipe de filmagem, artistas, diretores, etc", afirma.

"Com ou sem nudez, eu nunca seria capaz de me impor e pedir por algo que eu queria na primeira temporada. Eu pensava que meus sentimentos estavam errados. Ia chorar no banheiro, e voltava para gravar a cena de nudez como se tudo corresse bem", expõe.

A situação difícil, no entanto, era apaziguada pelo seu colega de elenco Jason Momoa, que interpretou Khal Drogo, personagem que se casa com Daenerys na primeira temporada. "Foi bem difícil, mas cenas com Jason acabavam sendo melhores. Ele me disse: 'Não, querida, não está tudo bem se você for coagida a fazer algo que não quer."

Emilia Clarke recusou papel em '50 Tons de Cinza' devido à nudez

Emilia já havia falado em maio deste ano sobre o quanto as cenas de nudez em Game of Thrones a incomodaram e, inclusive, a influenciaram a recusar o papel de Anastasia Steele em 50 Tons de Cinza.

"Sam Taylor-Johnson, diretora do filme é uma mágica. Eu a amo e achei que a visão dela era linda. Mas a última vez em que fiquei nua na frente da câmera foi há muito tempo e, no entanto, é a única pergunta que me fazem porque sou mulher", explicou.

A declaração aconteceu em uma roda de conversa para o The Hollywood Reporter, na qual ela disse que já estava "doente e cansada" de ser constantemente questionada sobre suas cenas de nudez na série da HBO.

"É muito irritante e eu estou doente e cansada disso porque eu fiz isso para a personagem - eu não fiz isso para que um cara pudesse checar meus seios, pelo amor de Deus", completou. A atriz disse que, embora tenha feito cenas de nu poucas vezes, é por elas que se é "rotulada para a vida toda".

Emilia Clarke criticou quem assistia 'Game of Thrones' apenas pelas cenas de sexo

Emilia Clarke protagonizou uma cena de sexo no último episódio da sétima temporada de Game of Thrones com o ator Kit Harrington. A intérprete de Daenerys Targaryen disse, no entanto, estar cansada de toda a atenção que as cenas de sexo de Game of Thrones têm recebido.

"Estou começando a ficar irritada com isso porque as pessoas falam 'Todos os sites pornôs perderam audiência quando Game of Thrones foi ao ar'", falou Emilia em entrevista à revista Harper's Bazaar.