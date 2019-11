França banca candidatura própria do PSB na eleição em S.Bernardo

Daniel Tossato

19/11/2019



O ex-governador Márcio França (PSB) lançou a pré-candidatura do médico Leandro Altrão à Prefeitura de São Bernardo. Ele esteve na cidade nesta terça-feira (19) e garantiu que Altrão estará na corrida eleitoral independentemente se o deputado federal Alex Manente (Cidadania), próximo de França, for prefeiturável.

O socialista avisou que será candidato a prefeito da Capital no ano que vem e que nomes do PSB na Região Metropolitana podem ser impactados positivamente com a campanha dele na TV, assim como aconteceu com João Doria (PSDB) em 2016 – o tucano, hoje governador, venceu no primeiro turno o pleito paulistano.

França orientou Altrão a buscar alianças na cidade e avisou que não haverá restrição de apoio, inclusive com PT e PSDB. Altrão foi candidato a vereador pelo PT em 2016, recebeu 2.660 votos e terminou na primeira suplência da legenda.