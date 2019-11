Vocação regional

Do Diário do Grande ABC



18/11/2019



É impossível passar pela Via Anchieta a caminho do Litoral sem se deparar com a imensa estrutura erguida há seis décadas pela Volkswagen em São Bernardo no km 23,5 da rodovia. Nos 970 mil metros quadrados de área construída no terreno de 1,6 milhão de metros cúbicos foram produzidos 14 milhões de veículos no período, verdadeiros ícones da indústria automobilística nacional. Só que nesta e em outras fábricas daqui foram feitos mais do que automóveis: forjou-se uma região.

Os 60 anos da Volks na Via Anchieta servem para elevar a autoestima do Grande ABC, ferida neste ano com o fechamento da Ford no bairro do Taboão, após mais de 50 anos de atividade em solo são-bernardense. A data faz com que seja rememorada a história fabril da região, o principal polo automotivo do País. Resgata todos os episódios que transcorreram depois da instalação da multinacional alemã em São Bernardo, e não apenas no chão de fábrica.

Com a chegada das grandes montadoras, o Grande ABC se desenvolveu, deixou de ser provinciano, se tornou potência econômica. Presenciou o fortalecimento do sindicalismo, virou palco de lutas pela democracia. Recentemente, assistiu à transformação do emprego, com robotização das linhas de produção. Foi protagonista de muitas metaformoses vividas no País, seja no campo econômico, seja no meio político. Cresceu nos bons momentos, superou as crises.

A efeméride não tem de ser celebrada apenas pela Volkswagen. Precisa servir para que todos os agentes políticos e econômicos do Grande ABC lembrem-se do tamanho da nossa região. Evidentemente que o mundo passa por reformulação, outras vocações são adicionadas ao perfil de determinada localidade, mas não podemos abrir mão de nossas raízes, daquilo que nos trouxe até aqui. Somos um polo industrial, que se adaptará às mutações exigidas pelo mundo para mantermos a relevância que sempre tivemos no cenário nacional.