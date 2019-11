16/11/2019 | 11:11



Letícia Colin, dois dias após o nascimento de Uri, seu primeiro filho com Michel Melamed, mostrou o rostinho do pequeno!

A atriz postou um clique lindo do pós-parto, em que olha para o pai de Uri, com ele no colo, e agradeceu os votos que vinha recebendo:

Obrigada a todxs pelas ondas de amor. NASCEMOS.

Em poucas horas, o clique bateu o meio milhão de likes.