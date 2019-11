Luana Piovani conta que filhos ficaram sabendo sobre acidente de Pedro Scooby: Ele ligou, falou: Papai quase se afogou

16/11/2019 | 11:11



Luana Piovani ainda não tinha se manifestado publicamente após o grave acidente que seu ex, Pedro Scooby, pai de seus três filhos, sofreu em Portugal, surfando, na quarta-feira, dia 13. Agora, no sábado, 15, em uma live, ela respondeu um seguidor e revelou que os filhos sabem sim sobre o ocorrido com o pai, que afirmou que quase morreu:

Sim. Ele ligou, falou, só que é criança, gente... O pai ligando, amarradão, fazendo facetime, falou: Papai quase se afogou! Tá, mas tá ali, conversando, então Dom falou: Ah, tá bom, então tá, e morreu o assunto. E eu não fiquei fazendo drama, né, então tá tudo bem!

Ela contou ainda que está falando só o estritamente necessário com o ex:

Tudo normal, mas realmente não dá pra gente ter a relação que eu tive a utopia de querer fazer. Não dá, não dá, e dá tudo certo. Se precisar, coloca as crianças na análise. Amados eles são, então... Viajei, achei que a gente podia ser amiguinho, mas não dá.

Luana está indo para Israel visitar o namorado, o jogador de basquete Ofek Malka, e revelou que vai ficar 12 dias por lá. Sobre a viagem, ela desabafou:

Quando saio pra trabalhar é mais fácil, mas agora não estou saindo pra trabalhar. Mesmo assim me dou esse direito, de namorar, de ser feliz, meu namorado mora longe mesmo. É preciso, a gente se mantém viva, feliz, os pilares da vida se mantém bons. Quando a gente vira mãe, em primeiro lugar somos mãe, mas não podemos esquecer a amiga, a mulher, a profissional... Foi difícil, mas tô aqui.

Ela ainda contou que já foi convidada para fazer novelas em Portugal e negou, mas que isso pode mudar ano que vem:

Tô loca pra arrumar um saláriozinho ganhando em euro.