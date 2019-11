Equipes desembarcam em Interlagos para a Fórmula 1

Anderson Fattori



14/11/2019 | 18:40



Equipes já trabalham freneticamente nos boxes de Interlagos para o GP Brasil de Fórmula 1, que acontece domingo, com largada às 14h10. Hoje, o dia foi de montar a estrutura para que amanhã os pilotos entrem na pista para duas sessões de treinos livres, às 11h e às 15h.

Apesar de o título da temporada estar definido a favor do Inglês Lewis Hamilton, a expectativa é de grande público. Restam poucos bilhetes para o setor Q, com bilhetes partindo de R$ 610 - à venda no site gpbrasil.com.br. Todos os outros setores estão esgotados, comprovando a paixão do brasileiro pela categoria.

Por ser o primeiro dia de movimento em Interlagos, o clima era tranquilo tanto dentro como fora do autódromo. O policiamento estava reforçado, principalmente por causa dos furtos ocorridos nos últimos anos nas entradas e saídas dos pilotos e equipes. No total, 1.000 policiais trabalharão nos quatro dias de evento.