Contribuinte de São Caetano vai poder pagar impostos nos cartões de crédito e débito

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 15:20



A partir da próxima terça-feira, dia 19, os moradores de São Caetano poderão pagar os tributos municipais com cartões de crédito ou débito. O pagamento inclui multas de trânsito e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) incidente sobre a construção civil.

O serviço de pagamento estará disponível no Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro). Serão aceitas as principais bandeiras e o parcelamento, dependendo do valor, poderá ser feito em até 12 vezes.

“A ideia beneficia a população e a Administração Municipal, uma vez que a Prefeitura recebe imediatamente o valor do tributo pago, inclusive por meio de parcelamento de dívidas, sem o risco de inadimplência”, explicou o secretário da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa. “Com a viabilização desta iniciativa será gerada economia para a cidade. Isso porque, a Prefeitura era obrigada a pagar tarifas bancárias para cada recebimento realizado pelos bancos e agora, por meio digital, não haverá mais esse gasto”, observou da Costa.

O secretário destacou que a empresa credenciada fornecerá todos os terminais necessários para a execução dos serviços, bem como efetuará reparos, manutenção e assistência técnica. Ou seja, a Prefeitura é isenta de aluguel ou de qualquer tipo de pagamento decorrente da utilização das máquinas.

Também será possível parcelar no cartão de crédito o ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Inter-Vivos). Até então, para transferir o nome do proprietário de um imóvel era preciso pagar o imposto à vista.

Além da Prefeitura, a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a Fundação das Artes e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) poderão receber suas receitas por meio dos cartões de débito e crédito. Os órgãos da administração indireta assinaram termo de parceria com a Prefeitura, o que possibilita a participação na nova metodologia de recebimentos.