Com MP, bancários podem ter de trabalhar aos sábados

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 07:23



A MP (Medida Provisória) do Programa Verde e Amarelo, anunciado no início desta semana pelo governo federal para fomentar o emprego entre jovens de 18 e 29 anos, também trouxe mudanças no horário de trabalho dos bancários aos sábados. O texto permite que a jornada atual de seis horas da categoria seja praticada apenas pelos caixas. E por todos os funcionários da Caixa.

O Sindicato dos Bancários do ABC se posicionou contra a medida e, de acordo com o presidente Belmiro Moreira, a entidade deve se reunir com os bancos amanhã para falar sobre a questão.

“A jornada dos bancários é de seis horas, e a MP estabelece que apenas os caixas podem fazer essa carga horária, com duas horas extras. Os outros bancários teriam uma jornada de oito horas, podendo fazer duas horas extras, totalizando dez”, afirmou. “Já temos acordos individuais com os bancos de 30 horas semanais. Os bancos podem abrir aos sábados e até mesmo aos domingos, desde que contratem outros trabalhadores e não penalizem os atuais”, disse ele. Atualmente são 6.000 bancários atuando nas agências da região.

Questionada sobre o assunto, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmou que a MP “alinha o setor bancário brasileiro com as modernas práticas de atendimento ao público, adotadas por outros setores e em países desenvolvidos”. “Ela facilita o atendimento presencial de demandas da sociedade contemporânea, cada vez mais acostumada a usar os meios digitais para realizar operações e contratar serviços e produtos financeiros. Beneficia especialmente as parcelas da população que ainda recorrem às agências físicas dos bancos e enfrentam dificuldades para fazê-lo nos horários comerciais, nos dias de semana”, informou. por meio de nota.

Além disso, a federação destacou que a medida colabora para adaptação do setor a um cenário com crescente adoção de meios digitais. “Ela dá condições às instituições financeiras de oferecer atendimento presencial nas agências físicas como alternativa aos serviços já oferecidos no ambiente digital. Para a Febraban, facilitar o atendimento presencial é uma das formas de favorecer a empregabilidade em uma sociedade cada vez mais tecnológica.”