Em reencontro com Kawhi Leonard, Raptors perdem dos Clippers na NBA

12/11/2019 | 08:23



No jogo que marcou o reencontro de Kawhi Leonard com o Toronto Raptors, os atuais campeões da NBA foram derrotados pelo Los Angeles Clippers por 98 a 88, fora de casa. Os canadenses vinham de boa vitória sobre o Los Angeles Lakers, mas tiveram o embalo freado pelos outros rivais da Califórnia na rodada desta segunda-feira.

Um dos astros da última final da NBA, pelos Raptors, Leonard esteve perto de registrar um "triple-double" nesta segunda, agora atuando pelos Clippers. Ele anotou 12 pontos, 11 rebotes e nove assistências. O cestinha da equipe foi Lou Williams, com 21 pontos. E Montrezl Harrell anotou um "double-double" de 14 pontos e 11 rebotes.

Pela equipe visitante, recheada de desfalques, o destaque foi Pascal Siakam, com um "double-double" de 16 pontos e dez rebotes. Norman Powell contribuiu com 15, enquanto Fred VanVleet anotou 14 pontos e oito assistências.

Com sua terceira derrota em dez jogos, os Raptors caiu uma posição na Conferência Leste, da segunda para a terceira. Já os Clippers seguem se aproximando do topo. Em quarto lugar na Conferência Oeste, exibem a mesma campanha do adversário canadense.

Também nesta segunda, o Golden State Warriors segue exibindo fraca performance na temporada. Os atuais vice-campeões foram derrotados desta vez pelo Utah Jazz por 122 a 108, diante de sua torcida. Sem os lesionados Stephen Curry e Klay Thompson, o time da casa contou com o retorno de Draymond Green, em noite discreta: foram quatro pontos, sete rebotes e quatro assistências. D'Angelo Russell foi o destaque, com seus 33 pontos, sendo o cestinha da partida.

Pelo time de Utah, Rudy Gobert foi o principal jogador em quadra, com 25 pontos e 14 rebotes. Donovan Mitchell anotou 23 e Mike Conley, 22. O Jazz já figura na quinta colocação do Oeste, com sete triunfos e três derrotas. Em situação oposta, os Warriors ocupam a lanterna da tabela, com apenas duas vitórias e nove revezes.

Em outro grande jogo da rodada, o Houston Rockets bateu o New Orleans Pelicans por 122 a 116, fora de casa. James Harden liderou a equipe visitante com 39 pontos, sendo 13 deles consecutivos no último quarto. O cestinha do duelo contribuiu ainda com quatro rebotes e nove assistências. Russell Westbrook anotou 26 pontos e Clint Capela, um "double-double" de 11 pontos e 20 rebotes. O brasileiro Nenê não entrou em quadra.

Pelo lado dos Pelicans, com Zion Williamson lesionado, o destaque foi JJ Redick, com 24 pontos. Josh Hart registrou 19 e Jrue Holiday, 18 pontos, 11 assistências e nove rebotes. O time é o vice-lanterna do Oeste, com duas vitórias e oito derrotas. Já os Rockets ocupam o terceiro posto da tabeça, com sete triunfos e três revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 114 x 120 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 116 x 106 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 109 x 113 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 116 x 122 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 98 x 88 Toronto Raptors

Golden State Warriors 108 x 122 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Detroit Pistons

Chicago Bulls x New York Knicks

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns

Utah Jazz x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers