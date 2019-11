Luciano Huck liga para Belo durante Caldeirão do Huck, mas cantor finge que não é ele

10/11/2019 | 11:10



Climão! Durante o quadro Quem Quer Ser um Milionário do Caldeirão do Huck, a participante Antonia Santos se deparou com a seguinte pergunta: Gracyanne Barbosa foi dançarina de qual banda de axé?. Com dúvidas, a mulher pensou bastante, pediu ajuda, mas no fim, não acertou a pergunta. Antes, ela havia dito:

- Se você perguntasse de quem ela é esposa eu saberia, de Belo!

Em seguida, o apresentador Luciano Huck pede para a produção ligar para o cantor, para que ele entrasse ao vivo na gravação do quadro. Ao atender, porém, Belo se fez de desentendido:

- Belo?, pergunta Huck.

- Não!, responde o cantor.

Em seguida, o marido de Angélica diz:

- Belo, é o Luciano Huck, louco!

Rindo, Belo, então, se justifica:

- Não consegui me identificar. Não sabia quem era. Esse telefone eu não conheço. Sou seu amigo, eu tenho o seu telefone pessoal.

Huck se explica, afirmando que o telefone, na verdade é do estúdio da Globo:

- Desculpa te encher, mas eu precisava falar com você de qualquer jeito!

Como resposta, o ex de Viviane Araújo diz:

- Tá maluco? Você é meu irmão. Te amo muito, você sabe disso.

No mínimo rolou uma situação inusitada, não é mesmo?