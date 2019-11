Jogador do Água Santa sofre infarto e morre durante treino

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 17:50



O jogador do Água Santa, Renan Henrique Santos, 16 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira (7), após sofrer infarto durante treino da equipe Sub-17 do Netuno, no Campo do Piraporinha.

O atleta teve mal súbito e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal de Diadema, que fica no mesmo bairro do incidente, onde foi constatado o óbito.

Renan atuava pelo Água Santa desde março de 2018, treinava de segunda a sexta-feira, com o acompanhamento de profissionais. O clube assegura que todos os exames e histórico clínico atestavam que o atleta estava apto para a prática esportiva.

O Água Santa confirmou o falecimento em suas redes sociais e prestou condolências aos familiares. "Neste momento de dor, desejamos força e prestaremos assistência total aos familiares e amigos de Renan Henrique Santos"