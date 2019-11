Santo André está entre as dez melhores cidades do Brasil para viver com os filhos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019 | 08:36



Santo André está entre as dez melhores cidades do Brasil para se viver com os filhos, aparecendo em 5º lugar no ranking Maiores & Melhores 2019, realizado pela revista Exame. O estudo foi desenvolvido pela DEF (Delta Economics & Finance), que deu nota de 33,90 classificando o município com o melhor desempenho de governança. Do Estado, Santos, no litoral, além de Jundiaí e Bauru, ambas no interior, também aparecem na lista.

Ao lado dos municípios paulistanos a DEF classificou as cidades de Florianópolis, Joinville e Blumenau, em Santa Catarina, Vitória, no Espírito Santo, além de Maringá e Curitiba, no Paraná.

Segundo a publicação, para o resultado foram analisados o custo de vida, IDH (índice de Desenvolvimento Humano) municipal, e a taxa de violência da cada cidade. Também foram levadas em consideração outras 48 variáveis sobre as condições que cada cidade oferece às crianças e adolescentes em relação à educação, cultura, segurança pública, longevidade e infraestrutura de saúde.

De acordo com o ranking, o município andreense teve destaque nas políticas públicas para as mulheres e às dinâmicas recomendadas pela ONU (Organização das Nações Unidas) em relação ao desenvolvimento sustentável.