Justiça autoriza retorno de Flávio Gomes à Câmara de Ribeirão Pires

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



06/11/2019 | 18:24



O juiz Walter de Oliveira Junior, da 1ª Vara do Foro de Ribeirão Pires, autorizou o regresso de Flávio Gomes (Cidadania) às funções de vereador na cidade. O parlamentar estava afastado do cargo desde abril de 2018, acusado de cobrar pedágio de seus assessores, o que ele nega. Com o retorno, Carlinhos Trindade (Cidadania) deixa a Câmara.

A volta foi confirmada pelo magistrado em audiência de instrução na terça-feira. Oliveira Junior comentou que testemunhas haviam modificado as versões a respeito da suposta exigência feita pelo então vereador, fato que prejudicava a manutenção do afastamento de Gomes. “É demais custoso ao réu (Gomes) permanecer suspenso de suas atividades. De tal forma, no ponto, revogo a tutela entre a urgência requerida e autorizo a retomada das atividades pelo edil”, escreveu o juiz.

A ação de improbidade administrativa com denúncia de enriquecimento ilícito, movida pelo Ministério Público, dizia que Gomes e sua irmã, Tânia Gomes da Silva, que trabalhava informalmente no gabinete, recolhiam parte das remunerações e do vale-refeição/auxílio-alimentação das pessoas que seriam nomeadas para cargos em comissão. Houve pedido – concedido pela Justiça – de quebra de sigilo bancário das partes acusadas.

“Estamos confiantes inclusive na absolvição do vereador das acusações na ação de improbidade administrativa, uma vez que as denúncias na esfera criminal já foram afastadas. Como foi um aval de retorno na instrução do processo, e não em caráter liminar, só reforça nossa tese de inocência. As denúncias foram infundadas e feitas por pessoas que tinham interesses de prejudicar eleitoralmente o vereador”, discorreu o advogado Leandro Petrin, que, juntamente com o advogado Carlos Callado, defendeu Gomes no processo.

A tendência é a de que na sessão desta quinta-feira Flávio Gomes compareça à sessão na Câmara para reaver a cadeira. Até o fechamento desta reportagem, a casa não havia sito citada da decisão do juiz. O parlamentar não foi localizado para comentar o caso.