07/11/2019 | 07:00



As cantoras Anitta e Paula Fernandes foram confirmadas como convidadas na edição deste ano do Grammy Latino. Até o momento, elas são as únicas representantes do Brasil que foram escaladas para participar da premiação.

Anitta está entre as finalistas de melhor álbum de música urbana pelo disco Kisses, sendo que já foi lembrada em anos anteriores, mas nunca conquistou o prêmio. Com Hora Certa, Paula concorre como melhor álbum de música sertaneja, troféu que venceu em 2016, por Amanhecer. O 20º Grammy Latino ocorre no dia 14, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.