Maiara, da dupla com Maraisa, lança campanha para ser pedida em casamento por Fernando Zor

06/11/2019 | 16:10



Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, marcou presença no casamento de Zé Neto. A cantora subiu em um palco e falou de uma suposta campanha para ficar noiva de Fernando Zor, seu namorado! Em um vídeo publicado por Rhayssa Carvalho, mulher do cantor sertanejo Munhoz, dupla de Mariano, Maiara aparece cercada de outros cantores como a dupla Matogrosso & Mathias e Fabiano, irmão e parceiro de palco de César Menotti.

- Casa! Casa com a Maiara, Fernando, disparou a irmã de Maraisa,falando em terceira pessoa, durante a cerimônia que aconteceu na última terça-feira, dia 5.

A campanha que nós todos apoiamos, legendou Rhayssa no vídeo.

Maiara continuou:

- Eu falei assim: vou fazer uma campanha para você me pedir em casamento no dia do casamento do Zé Neto, falou.

Fernando, também no clima de brincadeira, disse:

- Mas se não pegar o buquê, não adianta nada, brincou ele.

O noivo do casamento, Zé Neto, deu uma dica para a sua esposa, grávida pela segunda vez de uma menina, Angelina:

- Amor, já joga o buquê no pé para não ter perigo de errar, brincou o sertanejo.

Fernando ainda responde:

- Mas é assim, ninguém pode ajudar. Imagino que tem mais gente querendo casar aqui, disse ele também em tom de brincadeira.

Será que esse casal casa logo ou não?