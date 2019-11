Serasa renegocia dívidas em feirão on-line

Da Redação



05/11/2019 | 07:12



Quem possui dívidas atrasadas ou negativadas ganha a oportunidade de renegociar seus débitos pelo computador ou até mesmo pelo celular. Isso porque a 24ª edição do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor, na versão on-line, vai até o dia 30 de novembro. Os descontos podem chegar a até 98%.

O site do feirão (https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/) permite a renegociação diretamente com os credores de forma gratuita. Para ver as condições, basta consultar o CPF no link acima. A opção também está disponível no aplicativo do Serasa para os consumidores.

As empresas participantes são: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embratel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime. Todas elas com oportunidades exclusivas, prazos de pagamentos diferenciados, além de descontos para a quitação das contas.

Na versão on-line anterior, realizada em março deste ano, mais de 18 milhões de pessoas visitaram o site, resultando em mais de R$ 2.8 bilhões em descontos concedidos.

“Sabemos que o começo do fim do ano é um momento em que as pessoas estão com mais possibilidades de quitar suas dívidas por causa do 13° salário, por isso, repetimos essa edição, com preços diferenciadas por determinado período para que mais pessoas possam colocar suas contas em dia”, afirmou Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome.