Kim Kardashian processa app de maquiagem em 40 milhões de reais por usar sua imagem sem permissão

31/10/2019 | 13:11



Kim Kardashian está de olho em tudo! Isso porque, segundo o TMZ, a empresária está processando um aplicativo de maquiagens em dez milhões de dólares, aproximadamente 40 milhões de reais, por usar uma imagem dela para se promover.

Nos documentos da ação judicial obtidos pelo site, Kim acusa o app iHandy de usar uma foto dela de 2017 para promover seus serviços de manipulação de beleza e maquiagem. O caso ainda foi agravado porque a musa havia usado o clique na época para divulgar sua própria marca de makes, a KKW Beauty.

Além disso, os documentos afirmam que, quando contatados, a equipe do iHandy chegou até a ameaçar a empresária, dizendo que se ela prestasse queixas eles iriam atrás dela. Socorro!

De acordo com sua descrição, o aplicativo oferece selfies perfeitas com ferramentas de retoque para corpo e beleza, incluindo correções, suavizações no rosto e possibilidade de emagrecer. O processo revela que a equipe se defendeu, primeiramente, dizendo que não fazia ideia de quem era a pessoa na imagem usada.

O réu alega, absurdamente, como sua suposta defesa, que não sabia que a foto não autorizada e não licenciada que ele conscientemente roubou e se apropriou era de Kim Kardashian West, uma das mulheres mais famosas e reconhecidas no mundo, diz a ação emitida pelos defensores de Kim.

A publicação ainda afirma que o valor do processo incluiu o custo de licenciar uma foto dela mais o estresse emocional causado. Ela ainda gostaria de arrecadar todo e qualquer lucro que eles tiveram usando sua imagem.

O TMZ afirmou que talvez Kim não consiga o valor pedido pelo estresse emocional, mas que deve obter algo pela taxa de licenciamento não paga pelo aplicativo.