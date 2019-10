PlayStation Plus em novembro: Nioh e Outlast 2 são os jogos gratuitos

Da Redação, com assessoria



31/10/2019 | 09:18

A PlayStation anunciou nesta quarta-feira (30) os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para novembro. Os títulos disponíveis são Nioh e Outlast 2. Ambos podem ser baixados a partir de 5 de novembro. A promoção vai até 3 de dezembro.

Os jogos de novembro

Nioh é um RPG sombrio da Team Ninja e da Koei Tecmo. Exclusivo para PlayStation 4, os jogadores assumem a pele de William, um espadachim que precisa sobreviver em um Japão destruído pela guerra e invadido por demônios que espreitam nas sombras para atacar suas vítimas desprevenidas.

Já Outlast 2 é um survival de terror no qual o protagonista é Blake, um jornalista que percorre o deserto do Arizona com sua esposa Lynn para investigar o assassinato de uma mulher grávida. Após se separarem em um acidente de helicóptero, ele precisa reencontrar a parceira e, ao mesmo tempo, escapar dos perigos de uma misteriosa seita.

Como assinar a PlayStation Plus

Os assinantes da PlayStation Plus possuem vantagens exclusivas. Entre elas: possibilidade de jogar no modo multiplayer online, acesso a descontos na PlayStation Store, e 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos games salvos, bem como transferi-los de um console para outro.

O serviço pode ser assinado via PlayStation Store. São três tipos de pacotes, sendo o anual o mais vantajoso: R$ 12,50 ao mês. O usuário tem 14 dias gratuitos para teste.

Em outubro, os títulos da PlayStation Plus disponíveis foram The Last of Us Remastered e MLB: The Show 19. Ainda é possível aproveitá-los até 4 de novembro.

