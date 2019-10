Exposição mostra nuances de gênio italiano

Miriam Gimenes



31/10/2019 | 07:59



Quem tem a oportunidade de visitar o Museu do Louvre, na França, geralmente comenta sobre o tamanho da obra de arte mais famosa de todos os tempos, a Mona Lisa. Com medidas de 77 por 53 cm, o quadro, de 1503, fica pequeno em meio a tanta gente que passa por lá para visitá-la – 9 milhões de pessoas ao ano – e aproveita, é claro, para fazer uma selfie. A apreciação da famigerada pintura acaba virando uma briga por espaço.

Mas dimensão não é problema na exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de Um Gênio, que será aberta sábado no novo espaço expositivo de São Paulo, o MIS Experience. A referida obra, por exemplo, é literalmente dissecada, de modo que se entende todas as suas peculiaridades – inclusive a prospecção dos primeiros esboços –, são exaltados em diversos tamanhos.

Só que Leonardo, que partiu há cinco séculos, não fez só a Mona. O italiano era um gênio. Tanto que foi cientista, engenheiro, escultor, arquiteto,biólogo, músico e inventor, além de artista. Muito predicado para uma só pessoa. “Leonardo é fascinante e até um exemplo até para os jovens brasileiros, porque Leonardo da Vinci nunca fez uma educação formal. Aprendeu tudo sozinho, com a ajuda do pai. Na exposição vai dar para ver como um homem, em uma só vida, conseguiu alcançar tanta coisa, inclusive na área de geologia, música, realmente um trabalho grandioso que a humanidade herdou”, diz Bruce Peterson, idealizador da mostra e diretor-geral da Grande Exhibitions.

Mauro Mendonça, diretor-geral do MIS, comemora a inauguração do espaço, antes a marcenaria da TV Cultura – que foi cedido para segunda sede do MIS –, com esta grande exposição. “Dá para se ver uma obra de arte de outra forma, senti-la. É como se uma pessoa ao invés de olhar o aquário, está dentro dele. E nós conseguimos fazer isso.” Ainda não há expectativa de público, mas só na abertura prévia de ingressos foram vendidos 14 mil.



POR DENTRO

Não há outra sensação para definir a mostra: é de arrepiar. Ainda nos dois primeiros espaços estão as observações científicas, técnicas anotadas por Da Vinci, além de esboços e os chamados códices (antigos manuscritos em forma de livro). A anatomia humana, em todos os detalhes, está estampada nas paredes.

Em um segundo espaço, as peças em madeira já montadas, como guindastes, máquinas de construção civil e têxteis, máquinas aquáticas e hidráulicas, poderão ser apreciadas. Elas são seguidas por instrumentos musicais, outros para marcar o tempo e alguns exemplos de sua arte renascentista.

O ponto alto, sem dúvida, é o espaço imersivo, uma sinfonia de imagens, luzes e sons, em que você se sente parte das obras de arte do gênio italiano. Com cerca de 30 minutos de projeção, consegue-se ver suas principais obras e explicações. Trata-se da tecnologia Sensory4, de criação da Exhibitions. E, por fim, está a sala dedicada à musa de Leonardo, aquela do sorriso enigmático. Um deslumbre.



Leonardo da Vinci – 500 Anos de Um Gênio – Exposição. No MIS Experience – Rua Vladimir Herzog, 75. Até 3 de março, de terça a domingo, das 10h às 20h. Ingressos: R$ 30 (de quarta-feira a sexta-feira) e R$ 40 (sábados, domingos e feriados), à venda em www.sympla.com.br.