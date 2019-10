Ministro saudita não confirma data, mas diz que IPO da Saudi Aramco virá em breve

30/10/2019 | 08:59



O ministro de Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, afirmou nesta quarta-feira que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da estatal petrolífera Saudi Aramco "virá em breve" e só quando assim for direcionado pelo príncipe herdeiro do reinado, Mohammed bin Salman.

Relatos de que as ações da Aramco começarão a ser negociadas no mercado de ações de Riad em dezembro não foram abordadas por Abdulaziz bin Salman, mas, como a própria empresa, ele não refutou as datas para o IPO informadas ontem por um canal de notícias saudita.

Contudo, tem havido repetidos atrasos no IPO e analistas permanecem céticos sobre a possibilidade de ele atrair uma avaliação de valor de US$ 2 trilhões como deseja o príncipe herdeiro.