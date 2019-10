30/10/2019 | 07:22



Aos poucos, a curiosidades dos fãs vai sendo saciada com relação à última temporada de Lucifer. Foi o ator Tom Ellis, protagonista da série, que interpreta o diabo, revelou que essa a nova etapa, que terá 16 episódios, será dividida em duas partes, sendo que a primeira deve estrear na Netflix no início de 2020 e a segunda, no semestre seguinte.

E, para quem tem interesse em conferir a produção, todas as temporadas estão disponíveis no canal de streaming.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.