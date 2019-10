Palmeiras deve ter grama sintética no Allianz Parque a partir de 2020

28/10/2019 | 16:12



O Allianz Parque deve ter grama sintética a partir de 2020. Palmeiras e WTorre, construtora responsável pelo estádio, acertam os últimos detalhes para confirmar a novidade e a ideia é fazer a alteração assim que terminar o Campeonato Brasileiro. As conversas avançaram após representantes do clube e da empresa retornarem da Holanda, onde foram conhecer uma empresa especializada neste tipo de gramado.

As pendências para o acerto ser oficializado se refere a questões financeiras e comerciais. Resta definir, por exemplo, como será a manutenção do gramado, cruzar o cronograma da obra com a agenda de eventos do estádio, e quem ficará responsável pela implantação da novidade, que possui um valor bem elevado. A previsão é que a mudança leve, no total, até um mês para ser realizada. Assim, há a possibilidade dos primeiros jogos do Palmeiras no Paulistão não serem disputados no Allianz.

De acordo com o contrato firmado entre clube e construtora, a WTorre é a responsável pela manutenção do gramado. Mesmo assim, há conversas para tentar agilizar o processo, já que a grama sintética seria algo positivo para os dois lados. Com o gramado artificial, a recuperação do solo após um show no Allianz é muito mais rápida. Ou seja, o Palmeiras pode fazer mais jogos em seu estádio e a construtora também poderá receber mais eventos sem prejudicar a equipe de futebol, que tem jogado no Pacaembu quando não pode utilizar a arena.

No dia 13 de outubro, uma comitiva do Palmeiras formada pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos, o vice-presidente Alexandre Zanotta e o coordenador de fisioterapia do clube, Jomar Ottoni, além de um representante da WTorre, viajou para a Holanda, onde foi conhecer a fábrica da Greenfields, empresa que é referência em grama sintética.

Recentemente, o técnico Mano Menezes comentou sobre a possibilidade da arena passar a ter grama sintética. "Foi conversado rapidamente. A questão é bem objetiva. O Palmeiras tem um estádio, esse estádio tem uma com a WTorre. Está no contrato que existirão shows no Allianz Parque e vão existir por muitos anos. O Palmeiras vai resolver essa questão e tomar a decisão, juntamente com o seu parceiro, que achar a mais correta para que nós, em momentos importantes, possamos ter o nosso estádio, nossa casa, que é o que o torcedor quer. Acho bom, acho positivo você ter a oportunidade de jogar mais em casa", comentou o treinador.

No Brasil, único clube, entre times da Série A e B, que conta com um estádio em que a grama é totalmente sintética é o Athletico-PR. Mas o solo do estádio palmeirense deve ser diferente. O material feito no estádio do time paranaense é constituído de borracha, areia e fibra de coco, enquanto a do Allianz deve ser com materiais mais resistentes, justamente para suportar a maratona de shows e jogos de futebol.

Existem outros locais que também contam com o gramado artificial, mas ele é misturado na grama natural, como por exemplo, na Arena Corinthians. Além do Allianz, o Palmeiras também colocará grama sintética em um dos três campos que ficam no CT da Barra Funda, local de treinamento do clube. O objetivo é fazer os atletas se adaptarem mais rápido a novidade.

O assunto grama sintética no Allianz já é discutido há anos. Entretanto, o interesse em ambas as partes aumentou nos últimos meses, justamente em razão do excesso de shows e eventos que a WTorre faz, tirando o Palmeiras de sua casa. A construtora arrecada mais em shows do que em jogos de futebol, entretanto, quando o estádio fica parado, sem eventos, só há custos.

Além disso, outro motivo para o assunto avançar e se tornar uma realidade é a boa relação entre diretoria do Palmeiras e WTorre. Anteriormente, o clube, na gestão Paulo Nobre, tinha diversas divergências com a construtora.

PALMEIRAS X CORINTHIANS NO PACAEMBU - O último clássico entre Palmeiras e Corinthians desta temporada será disputado no Pacaembu. O Allianz Parque vai receber o Festival Nova Brasil no mesmo dia. O clube alviverde tentou adiar a partida para o dia 10, mas a CBF rejeitou pelo fato do São Paulo receber o Athletico-PR no Morumbi nesta data e a Polícia Militar e o Ministério Público não recomendam a realização de duas partidas no mesmo dia na capital paulista por possíveis confrontos entre torcedores.