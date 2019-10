Noiva de Lucas Lucco passa o aniversário em hospital e cantor a apoia: Não importa o lugar, estamos sempre juntos

27/10/2019 | 10:11



Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Pois é, parece que Lucas Lucco está seguindo os votos antes mesmo de oficializar a união com a noiva, Lorena Carvalho. O cantor sertanejo tem demonstrado todo seu apoio à amada, que está internada em um hospital há pouco mais de duas semanas.

No último sábado, dia 26, Lorena fez aniversário e Lucas não deixou a data passar em branco. Mesmo no hospital, o cantor encontrou um jeitinho de homenageá-la e postou uma foto em que os dois aparecem fazendo sinal positivo enquanto estão deitados em uma cama no quarto do hospital.

Feliz aniversário minha princesa. Não importa como, não importa o lugar, se você já pode comer bolo ou não... estamos sempre juntos! Deus tem nos presenteado com dias cada vez melhores e assim será hoje e sempre, segundo a vontade dele. Nunca conheci mulher mais linda e mais forte, que orgulho. Te amo, parabéns, declarou ele.

Lucas Lucco revelou no dia 3 de outubro que a noiva havia sofrido um aborto espontâneo quando estava de dez semanas de gestação. Alguns dias depois, ele comunicou os fãs e seguidores que Lorena estava internada na UTI, sem dar mais detalhes sobre o que a levou ao hospital.