Em uma cerimônia de homenagem ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado estadual Frederico D'Avila (PSL) apresentou uma moção de apoio ao filho do presidente, assinada por 12 dos 15 deputados do PSL no Legislativo estadual.

Nesta quinta-feira, 24, deputados federais da ala bivarista do partido haviam protocolado um pedido de expulsão de Eduardo do partido. O auditório teve gritos com ofensas a Júnior Bozzella (PSL-SP), que é da ala que apoia o presidente do PSL, Luciano Bivar.