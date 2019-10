25/10/2019 | 07:32



A Netflix estreia nesta sexta, 25, a segunda temporada de O Método Kominsky. Novamente com Michael Douglas (como Sandy Kominsky) e Alan Arkin (como Norman Newlander), a elogiada série criada por Chuck Lorre (Two and a Half Men) trata de temas como a amizade e o amor na terceira idade.

A nova temporada contará com 8 episódios.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.