Novidades da Positivo: tablet para crianças e celular por R$ 749

23/10/2019 | 13:18

A Positivo lançou três novos aparelhos para o mercado brasileiro. O celular Positivo Twist SE é uma edição comemorativa dos 30 anos da marca e sair por R$ 749. Já os tablets Twist Tab e Twist Tab Kids saem por R$ 349 e R$ 399, respectivamente.



Twist SE

O novo celular da Positivo tem processador Octa-Core de 1.5 GHz, memória interna de 32 GB – com capacidade de expansão até 128 GB – e RAM de 2 GB. O sistema operacional é Android 9, versão que traz recursos de inteligência artificial para otimizar o brilho de tela e bateria. O smartphone também possui câmera traseira de 13 MP e frontal de 5 MP, bateria de 3.000 mAh e tela 5,7 polegadas.

Com o preço sugerido de R$ 749, o Twist SE já vem com capa e película, tudo para garantir mais proteção ao usuário.

Twist Tab e Twist Tab Kids

Os dois novos tablets possuem Android 8.1 Oreo Go Edition, sistema operacional adaptado para oferecer a melhor performance para produtos com até 1 GB de RAM. Ainda têm processador Quad-Core de 1.5 Ghz, 16 GB de armazenamento e conector para cartão de memória, que permite expansão para até 80 GB. A tela conta com 7 polegadas.

Vem apenas com uma câmera frontal de 2 MP. A bateria garante autonomia de até 10 horas. O peso dos dois aparelhos é de 241 gramas, cada, sem capa de proteção.

O diferencial do modelo Kids é a compatibilidade com o conjunto de aplicativos do Google que garante a segurança do público infantil. O controle parental Family Link, por exemplo, estabelece regras digitais. Já o YouTube Kids tem conteúdo selecionado e filtro de vídeos considerados inadequados para crianças com menos de 12 anos de idade. O tablet ainda vem com capa de borracha na cor laranja, reforçada nos cantos do aparelho, que protege em caso de quedas.

O Positivo Twist Tab sai por R$ 349, enquanto o preço sugerido da versão Kids é R$ 399.

