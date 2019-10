BC decreta liquidação extrajudicial das corretoras de câmbio Albatross e J. Alves

23/10/2019 | 10:27



O Banco Central decretou na manhã desta quarta-feira, 23, a liquidação extrajudicial da Albatross Corretora de Câmbio e Valores e da J. Alves Corretora de Câmbio. Nenhuma das duas instituições está ligada a conglomerados bancários. Os anúncios foram feitos por meio de atos assinados pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

A decretação da liquidação da Albatross ocorreu, conforme o BC, "considerando graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da instituição".

A Albatross tem sede na cidade de São Paulo e 0,0042% de participação no mercado. O BC nomeou como liquidante Dawilson Sacramento.

Em função do ato, o BC também tornou indisponíveis os bens do controlador direto Hold Participações, do controlador indireto George Samuel Antoine e dos ex-administradores Pedro Trabbold Neto e Silvio Mendes Trabbold.

No caso da J. Alves Corretora, a liquidação também foi decretada "considerando graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da instituição".

A corretora tem sede em São Paulo e participação de 0,0010% no mercado. O BC nomeou como liquidante Valdor Faccio.

Em função do ato, o BC também tornou indisponíveis os bens do controlador José Aparecido Cassiano Alves e da ex-administradora Sandra Regina Alves Claudio.