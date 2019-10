‘Jardim de Inverno’ tem preço popular

Miriam Gimenes



23/10/2019 | 07:36



Uma dona de casa típica da década de 1950. Este é o papel da atriz Andreia Horta, que já morou em Santo André, desempenha em Jardim de Inverno, espetáculo que será apresentado sexta-feira, às 21h30, no Teatro Raul Cortez (Rua Dr. Plínio Barreto, 285), em São Paulo, a preço popular: R$ 20. A direção é de Marco Antônio Pâmio (vencedor de três Prêmios APCA) e adaptação dramatúrgica é de Fabrício Pietro, que também protagoniza a montagem.

Na trama, ela luta para criar os filhos, ao lado do marido conservador, e se adaptar aos costumes e modos impostos pela sociedade tradicional.

Essa é a primeira adaptação mundial para os palcos do romance Revolutionary Road, do norte-americano Richard Yates (1926-1992). O texto foi adaptado para o cinema (em português com o título Foi Apenas Um Sonho), protagonizada por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

A peça também é apresentada aos sábados (21h) e domingos (20h), mas a R$ 50 (R$ 25 meia-entrada), à venda em www.sympla.com.br.