Em aparição no Mais Você, Maisa Silva comenta sobre relação com Silvio Santos: - Tenho intimidade para poder zoar

21/10/2019 | 12:11



O programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na manhã dessa segunda-feira, dia 21, foi um tanto quanto inusitado! Isso porque contou com a presença da icônica Maisa Silva, do SBT, emissora concorrente, e é claro que os internautas ficaram loucos com esse encontro das duas apresentadoras.

Maisa aproveitou um belo café da manhã e conversou sobre o início de sua carreira no Raul Gil e até sobre a intimidade da atriz teen com Silvio Santos. Além disso, protagonizou uma cena engraçada com o Louro José, que apareceu de Maisinha, com uma peruca de cabelos encaracolados.

- Como é sua relação com o Silvio Santos?, perguntou Ana, enquanto, no telão passava uma retrospectiva da atriz.

Ela contou que sempre teve muita liberdade com todos na emissora, e se sente muito bem com isso:

- Ah, minha relação com ele é muito boa. Eu cresci lá. Tenho intimidade que as pessoas não têm para poder zoar com ele. Ele me deu esse espaço desde que era muito pequena para ser livre, ser quem eu sou. Por isso faço essas brincadeiras, por que ele deixa.

A apresentadora também contou um pouco sobre sua nova personagem no filme Ela disse, Ele disse:

- Estou fazendo minha primeira antagonista. Uma personagem burrinha e malvada na escola, foi muito diferente. Mas chegou num momento legal, eu já tinha feito outros trabalhos, então estava bem à vontade. Tem gente que falou: Nossa, não tem nada a ver com você. Mas faz parte da vida do ator, mudar e interpretar coisas em que a gente não acredita.

Apesar dos apenas quatro minutos de aparição, a hashtag AnaMaisa, ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Twitter:

Esse foi o melhor crossover que eu já vi na minha existência #AnaMaisa amoooo, comentou um internauta empolgado com o encontro.

Nunca pensei que aquela criança chata fosse se transformar nessa moça incrível que é a Maisa. Consciente, educada, bem resolvida, empática... E o tanto que é talentosa?, comentou outra, surpresa com a transformação da artista.