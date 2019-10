De portas abertas

20/10/2019 | 07:05



Novos, de todos os tamanhos e para todos os públicos. Desde o ano passado, São Paulo tem recebido a inauguração de teatros por toda a cidade. São criações de salas inéditas, espaços que estavam fechados para reforma e palcos que ganharam novos nomes, atraindo diferentes plateias.

O jornal O Estado de S. Paulo mapeou quatro locais nas regiões do Jardim Paulista, Liberdade, Bela Vista, Morumbi. Encontrou de teatrinhos aconchegantes de 240 lugares a verdadeiras casas de espetáculo com capacidade para acomodar 900 pessoas.

Alguns estavam em reforma, antigos conhecidos do público, outros surgiram do nada, em projetos originais, e agora oferecem programação variada, de espetáculos teatrais, de dança, shows de música, sessões de standup comedy e palestras. Todos os quatro já estão abertos. Detalhe: são fora de shoppings, abertos direto para a rua.

Mas vamos pelos menores. Em agosto, a Alameda Santos, próximo à Avenida Paulista, recebeu o novíssimo Teatro Unimed, projetado pelo arquiteto Isay Weinfeld. Com a fachada voltada para a Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, o teatro de 240 lugares ocupa o Edifício Santos Augusta, acompanhado de vizinhos modernos e agitados, como ateliês de moda, empresas de streaming de música, além de café e restaurante.

Um pouco maior é o Teatro Vivo, na zona sul. Fechado há nove meses para reforma, o espaço conhecido do público teatral reabriu em setembro totalmente transformado. A capacidade de 274 lugares não mudou, mas a parte técnica e estrutural recebeu investimento da empresa de telecomunicação e estreou com a temporada da peça Eu de Você, solo de Denise Fraga.

Com quase o triplo da capacidade, o Teatro Nissi surge na lista de espaços reformulados, com 680 lugares. O antigo Teatro Brigadeiro foi acolhido pela companhia de teatro cristão Jeova Nissi, que promoveu uma reforma e ganhou a ocupação do espaço por 10 anos.

O último da lista, com tamanho de impressionar, é o Teatro Liberdade, administrado pela Infinitus Entertainment. São quase mil lugares. Seu palco de 240 m² abriu discreto no fim de 2019 com programações pontuais e aposta em shows, standup e musicais.

