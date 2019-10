Bencic vai à decisão em Moscou e leva última vaga no WTA Finals

19/10/2019 | 17:09



A suíça Belinda Bencic conquistou neste sábado a última vaga no WTA Finals, evento que reúne as oito melhores tenistas da temporada, ao se classificar à decisão do Torneio de Moscou. A número 10 do mundo avançou ao derrotar a francesa Kristina Mladenovic, a 45ª colocada no ranking, por 6/3 e 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

Na decisão, marcada para este domingo, Bencic terá pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova. A número 40 do mundo se garantiu na decisão ao derrotar a checa Karolina Muchova (35ª) por 6/4, 6/7 (6/8) e 6/1, em 2h33. A suíça vai buscar o quarto título da sua carreira, sendo o segundo em 2019.

Pavlyuchenkova ainda não foi campeã em 2019, mas soma 12 conquistas na carreira, sendo uma delas no torneio russo, em 2014. Mas a tenista da Suíça está em vantagem de 3 a 1 no confronto direto.

Já garantida na decisão, Bencic deixou para trás a norte-americana Serena Williams na classificação do ranking da temporada, se garantindo no WTA Finals, que será disputado a partir do dia 27 em Shenzhen - as outras participantes serão a australiana Ashleigh Barty, as checas Karolina Pliskova e Petra Kvitova, a japonesa Naomi Osaka, a romena Simona Halep, a canadense Bianca Andreescu e a ucraniana Elina Svitolina.

LUXEMBURGO - Atual campeã do Torneio de Luxemburgo, a alemã Julia Görges, a 26ª colocada no ranking, se garantiu na decisão ao derrotar Elena Rybakina, a número 43 do mundo, por 6/3 e 6/4. Sua rival na final será a letã Jelena Ostapenko, a número 63 do mundo e campeã de Roland Garros em 2017, que superou a russa Anna Blinkova (66ª) por 2/6, 6/3 e 6/2. Será a sua segunda decisão consecutiva, pois na última semana ela foi vice do Torneio de Linz, na Áustria.