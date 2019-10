Avamileno e Eloi farão pesquisa para definir chapa ao pleito de 2020

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/10/2019 | 07:00



Após se desfiliarem do PT de Santo André, o ex-prefeito João Avamileno e o empresário Erick Eloi reduziram para dois o número de siglas com quem conversam para o projeto eleitoral do ano que vem. Também fecharam que vão adotar pesquisa para decidir quem encabeçará a chapa à Prefeitura em 2020.

Por enquanto, Avamileno tem sido apresentado às siglas como pré-prefeiturável, até por seu histórico na política – foi vereador, vice e prefeito duas vezes (de 2002 a 2008). Mas um projeto com Eloi à frente não foi descartado pelo grupo.

Aliás, foi justamente a pré-candidatura ao Paço de Eloi que provocou a crise no PT andreense nas últimas três semanas. Avamileno acusou a direção do partido de fazer manobra para impedir prévias e emplacar a fórceps a candidatura da vereadora Bete Siraque – algo que os dirigentes rechaçam com veemência. Diante do quadro tensionado, o ex-prefeito decidiu se desligar da sigla que ajudou a fundar, há 39 anos.

Nos últimos dias, diversos partidos sondaram Avamileno e Eloi na busca de acolhê-los de olho em 2020. Eloi garantiu, porém, que os diálogos avançaram para o PDT e para o PSB, sendo a última agremiação com maior potencial de escolha.

Curiosamente, o PSB recentemente filiou o ex-vereador e ex-secretário Ailton Lima, também projetando o político para a disputa majoritária do ano que vem. O grupo de Avamileno e Eloi recebeu informação de que a pré-candidatura de Ailton não é ponto pacífico dentro do PSB de Santo André e que, por isso, haveria espaço de diálogo nas fileiras socialistas.

Sobre a chance de filiação ao Solidariedade, cujo expoente na cidade é o sindicalista Cícero Martinha, a dupla considerou remota uma eventual filiação.