Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



21/10/2019 | 06:00



Já se passaram cinco séculos desde que o artista italiano Leonardo da Vinci partiu. Seu legado genial, no entanto, ainda vive. Tanto que o diretor François Bertrand foi a campo para registrar todos os aspectos do gênio, que são retratados no documentário Leonardo da Vinci – O Homem Universal da produtora francesa CPB Films, que estreia no Brasil quinta-feira, às 23h, no canal Curta!.

O filme fala, é claro, sobre as figuras retratadas em suas pinturas, mas também sobre as incursões bem-sucedidas na engenharia e no estudo de fenômenos naturais.

Também reconta a infância de Da Vinci, filho bastardo de um tabelião, numa época em que os rebentos seguiam a carreira dos pais. Justamente por ser filho ilegítimo, Leonardo se viu livre dessa obrigação e pôde se concentrar no estudo da pintura e de outros assuntos de seu interesse.

O documentário é comentado por especialistas, como Serge Bramly, autor de uma biografia de Da Vinci, diretores de museus na Itália, o curador do Museu do Louvre, entre outros.