Bianca Bellucci



18/10/2019 | 16:18

Netflix é o streaming de vídeos mais popular do Brasil, segundo dados da SEMrush. Amazon Prime, HBO GO, Globoplay e Telecine Play, porém, estão ganhando cada vez mais espaço. Com catálogos que trazem filmes que acabaram de sair dos cinemas e produções originais, veja o que os quatro rivais oferecem de mais interessante.























































































































