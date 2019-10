Kourtney Kardashian admite que ficaria feliz se reality show da família acabasse: - Quem se importa?

17/10/2019 | 17:11



Não é a primeira vez que ouvimos falar de Kourtney Kardashian esse ano. A socialite, que é a irmã mais velha do clã Kardashian-Jenner e mãe de três filhos, apareceu no trailer da nova temporada do reality show Keeping Up With The Kardashians fazendo uma alegação que gerou bastante polêmica.

No vídeo, a modelo aparece em uma conversa informal com a irmã, Khoé Kardashian, que pergunta para ela se ela ficaria feliz se o programa da família acabasse. De maneira bem descarada, Kourtney declara:

- Sim. Quem se importa?

Eita! Sem papas na língua, né?

Bastante controversa, essa já é a segunda vez que Kourtney fala algo assim. No ano passado, a irmã mais velha já alegou querer sair da série e, no início desse ano, Kylie Jenner também não queria renovar o contrato.