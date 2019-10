Ryan Reynolds revela sexo de seu novo bebê e posta foto em família

17/10/2019 | 09:11



Blake Lively deu à luz mais um bebê, fruto de seu relacionamento com Ryan Reynolds! Apesar de a informação ter sido divulgada por uma fonte próxima da família, agora temos uma confirmação um pouco mais digna, com direito até mesmo a uma fotinho!

Pois é, por meio de seu Twitter, o astro de Deadpool estava fazendo um apelo a seus seguidores do Canadá - seu país natal -, para que as pessoas votassem nas eleições em British Columbia. O anúncio foi sério, mas pelo menos entregou duas informações fofas: a nova bebê da família é uma menina e, aparentemente, ela aparece na foto postada pelo ator!

Na mensagem, ele disse o seguinte:

Eu amo British Columbia. Eu quero que as minhas filhas experienciem o mesmo ambiente natural que eu cresci. No dia 21 de outubro, o candidato que você for votar vai moldar a política climática. Estou orgulhoso do progresso climático dos últimos quatro anos, escreveu, colocando junto um link do site para poder saber mais sobre as eleições.

Acompanhando o texto consciente, Ryan publicou uma foto ao lado de Blake, em que ambos seguram um bebê - que é supostamente a terceira filha do casal! Ambos, de quebra, não mostraram o rostinho da pequena, desenhando um rostinho feliz, para por enquanto esconder a identidade dela.

Já sabemos que o casal gosta de manter a privacidade, tanto que o anúncio da gravidez foi de surpresa, quando Blake fez uma aparição no tapete vermelho de um evento.