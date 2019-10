Brexit: norte-irlandeses recusam proposta do governo britânico para acordo

17/10/2019 | 04:36



O Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês) da Irlanda do Norte declarou nesta quinta-feira, 17, que não aceita a atual proposta do governo britânico para as questões alfandegária e tributária da fronteira entre as Irlandas após o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

"Como as coisas estão, não podemos apoiar o que está sendo sugerido para a questão da alfândega, e há falta de clareza sobre o Imposto sobre Valor Agregado (IVA)", disse o DUP, em comunicado publicado no Twitter e assinado pela premiê norte-irlandesa e líder do partido, Arlene Foster, e pelo vice-líder da sigla, Nigel Dodds.

"Continuaremos a trabalhar com o governo do Reino Unido para conseguir um acordo razoável que funcione para a Irlanda do Norte", acrescenta o texto.

Representantes do Reino Unido e da UE estão reunidos desde o início da semana em Bruxelas, com o objetivo de apresentar uma proposta para o desligamento do país do bloco antes do início da reunião de cúpula europeia, marcada para começar nesta quinta. Na quarta, a UE acatou uma proposta básica dos britânicos para o Brexit.